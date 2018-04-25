Gelandewagen стоимостью 10 млн руб. украли у бизнесмена в Северном Тушино

Утром 24 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратился генеральный директор организации. «Оперативники выяснили, что на бульваре Яна Райниса неизвестный похитил автомобиль Mercedes-Benz G63 стоимостью около 10 млн руб. и скрылся», — сказали в ведомстве.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенного внедорожника.