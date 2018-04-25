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Gelandewagen стоимостью 10 млн руб. украли у бизнесмена в Северном Тушино
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Gelandewagen стоимостью 10 млн руб. украли у бизнесмена в Северном Тушино 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: Управа района Южное Тушино
На северо-западе столицы у предпринимателя похитили автомобиль стоимостью 10 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Утром 24 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратился генеральный директор организации. «Оперативники выяснили, что на бульваре Яна Райниса неизвестный похитил автомобиль Mercedes-Benz G63 стоимостью около 10 млн руб. и скрылся», — сказали в ведомстве.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенного внедорожника.
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