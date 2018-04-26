В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» в Калининском районе Саратовской области сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Установлено, что недалеко от села Монастырское в старом русле реки Баланда мужчины занимались ловлей рыбы с надувной лодки в местах нереста с использованием запрещенных орудий лова — рыболовных сетей и вентеря.

У рыбаков полицейские изъяли четыре рыболовные сети, вентерь, две надувные лодки, а также незаконно добытый улов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.