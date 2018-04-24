Полицейские задержали в Саратовской области подозреваемых в браконьерстве

В Балашовском районе Саратовской области сотрудниками полиции совместно с представителями государственной инспекции рыбоохраны в ходе проведения операции «Биосфера» задержаны подозреваемые в браконьерстве. Двое жителей Воронежской области на разливе реки Хопер, близ села Рассказань, ловили рыбу с нарушениями правил. Подобного рода деятельность запрещена законом, поскольку сейчас у рыб идет нерестовый период.

Полицейскими установлено, что злоумышленники пользовались запрещенными орудиями лова. У задержанных изъяли более 200 особей разных видов рыбы, а также резиновую лодку и три сети общей длиной 210 метров.

Своими противоправными деяниями любители незаконной рыбалки нанесли значительный ущерб водным биоресурсам Балашовского района.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц». Санкции указанной части статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.