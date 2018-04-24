Сотрудники ФСИН оштрафованы за подлог на 7,6 миллиона при строительстве изолятора в Чувашии

Суд Чебоксар оштрафовал 3 сотрудников ФСИН за служебный подлог и превышение должностных полномочий при строительстве здания нового следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Замдиректора по строительству ФГУП «Строительно-монтажное управление № 13» ФСИН России, экс-начальник отдела капитального строительства и ремонта республиканского УФСИН, а также замначальника колонии №1, курировавшие строительство объекта, организовали поставку оборудования, которое не соответствовало проектной документации.

Например, в новом СИЗО были уставлены другие лифты, медицинское оборудование и горелки для котельной. Дымовая труба здания была оплачена дважды. Эти действия причинили ущерб госбюджету на сумму более 7,6 млн рублей.

Мужчины полностью признали свою вину. Замдиректору по строительству СМУ-13 назначено наказание в виде штрафа в размере 440 тыс. рублей, бывшему начальнику капстроительства — 290 тыс. рублей, замначальнику колонии № 1 —350 тыс. рублей.