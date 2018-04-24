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Череповчанка избила посетительницу в кафе, а потом набросилась на полицейского
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Череповчанка избила посетительницу в кафе, а потом набросилась на полицейского 

Вологда.рф 52 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Ревнивая череповчанка оказалась на скамье подсудимых. 36-летнюю женщину обвиняют в нападении на представителя власти.
Как сообщает областной следственный комитет, ЧП произошло в ночь на 3 марта этого года. Женщина с мужем отдыхала в кафе. На танцполе ей показалось, что другая посетительница оказывает ее супругу знаки внимания, за что она толкнула и несколько раз ударила мнимую соперницу.
Пострадавшая вызвала полицию. Буйную череповчанку доставили в отдел, но успокаиваться женщина не спешила. Она кричала, вела себя агрессивно, а потом попыталась выбежать из кабинета. Когда участковый поймал ее и попытался усадить на стул, она набросилась на него и расцарапала лицо. Успокоилась она лишь тогда, когда на нее надели наручники.
В отношении буйной дамы возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование дела завершено, точку поставит суд.
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