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Браконьеры заплатят около двух миллионов за убийство уссурийского тигра
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Браконьеры заплатят около двух миллионов за убийство уссурийского тигра 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Двое мужчин осуждены за незаконную охоту на уссурийского тигра. Им придется возместить государству ущерб в размере 1,8 млн рублей.
Жители Уссурийска и села Малиново в августе 2015 года участвовали в незаконной охоте на животных, занесенных в Красную книгу. Им удалось застрелить тигра. Один из злоумышленников пытался продать его шкуру, однако был задержан полицией.
Суд признал подсудимых виновными, сообщает ИА UssurMedia. Один из них приговорен к году и четырем месяцам лишения свободы условно. Другой получил десять месяцев исправительных работ.
Зимой этого года четверо браконьеры застрелили 38 оленей в Якутии. Ущерб от их деятельности составил 265 тысяч рублей.
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