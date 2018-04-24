Браконьеры заплатят около двух миллионов за убийство уссурийского тигра

Двое мужчин осуждены за незаконную охоту на уссурийского тигра. Им придется возместить государству ущерб в размере 1,8 млн рублей.

Жители Уссурийска и села Малиново в августе 2015 года участвовали в незаконной охоте на животных, занесенных в Красную книгу. Им удалось застрелить тигра. Один из злоумышленников пытался продать его шкуру, однако был задержан полицией.

Суд признал подсудимых виновными, сообщает ИА UssurMedia. Один из них приговорен к году и четырем месяцам лишения свободы условно. Другой получил десять месяцев исправительных работ.