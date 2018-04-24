Задержан мужчина, избивший и ограбивший пенсионерку в квартире на Инженерной

Подозреваемого в разбойном нападении на пожилую 66-летнюю женщину задержали в Алтуфьевском районе. Как сообщил источник в УВД по САО, злоумышленником оказался 39-летний житель столицы.

— В отдел полиции поступило сообщение о драке в одной из квартир на Инженерной улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между пожилой женщиной и ее родственником возник конфликт, в результате которого мужчина нанес пенсионерке несколько ударов, после чего похитил ее ноутбук и скрылся. Потерпевшая была доставлена в одно из медицинских учреждений, — уточнил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». (вт)