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В центре Москвы задержали подозреваемого в сбыте государственных наград
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В центре Москвы задержали подозреваемого в сбыте государственных наград 

РИАМО 1 час назад
Полицейские в центре Москвы задержали подозреваемого в сбыте ордена, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
«Сотрудники полиции установили, что злоумышленник пытался продать государственную награду — орден «Знак почета», который был изъят у него в ходе личного досмотра. Исследованием установлено, что изъятый орден является подлинной государственной наградой СССР. По словам задержанного, орден ему достался от родственников», — говорится в сообщении.
Отделом дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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