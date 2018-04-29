В Москве задержали подозреваемого в краже ноутбука у пенсионерки

Полицейские задержали на западе столицы ранее судимого 42-летнего мужчину по подозрению в краже ноутбука у пожилой женщины, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Она сообщила, что после ухода рабочих, помогавших ей в хозяйственно-бытовых вопросах по дому, она обнаружила пропажу ноутбука.

«В ходе проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД на Молодогвардейской улице задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый москвич. Установлено, что злоумышленник похитил ноутбук, когда хозяйка отвлеклась», — отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.