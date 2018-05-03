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Следователи установили личность подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы
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Следователи установили личность подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Сотрудники Следственного комитета (СК) установили подозреваемого в убийстве мужчины в центре столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
По данным СК, в ночь на 3 мая у дома по ул. Щепкина мужчина 1982 г. рождения во время конфликта ударил знакомого ножом. От полученной раны гражданин 1986 г. рождения скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.
«В настоящее время следователями установлен подозреваемый в совершении указанного преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемого. Расследование продолжается», — сказала собеседница агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в ночь на 3 мая на ул. Щепкина произошел конфликт, в результате которого погиб мужчина. В пресс-службе ГУ МВД России по столице подтвердили эту информацию.
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