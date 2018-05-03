Следователи установили личность подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы

По данным СК, в ночь на 3 мая у дома по ул. Щепкина мужчина 1982 г. рождения во время конфликта ударил знакомого ножом. От полученной раны гражданин 1986 г. рождения скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

«В настоящее время следователями установлен подозреваемый в совершении указанного преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемого. Расследование продолжается», — сказала собеседница агентства.