Ещё
Подозреваемого в мошенничестве с хищением более 5 млн рублей задержали в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в мошенничестве с хищением более 5 млн рублей задержали в Москве 

РИАМО 30 апреля 2018
Оперативники уголовного розыска задержали в Москве подозреваемого в хищении более 5 миллионов рублей путем мошенничества, задержанный предложил потерпевшему купить два машино-места и скрылся с деньгами, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
В полицию поступило заявление от 53-летнего москвича по факту мошенничества. Как рассказал потерпевший, малознакомый мужчина предложил ему купить два машино-места на Ломоносовском проспекте. После подписания предварительного договора купли-продажи в офисе в Рыбниковском переулке заявитель под расписку передал деньги. Однако затем злоумышленник обязательства по договору не исполнил, на телефонные звонки не отвечал. Материальный ущерб составил 5,3 миллиона рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Ломоносовском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина, проживающий в столице. Как выяснилось, в действительности он не имел прав собственности на продаваемые машино-места. Денежные средства он потратил по собственному усмотрению», — отмечается в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
РИАМО: последние новости
Труп мужчины нашли в дачном доме в Одинцовском районе Мужчина напал на собутыльницу с ножом в Электростали В новой Москве задержали двоих подозреваемых в стрельбе из автомобиля
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем337
Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении181
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»529
Запад разворачивает новую операцию в Сирии411
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили195
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение