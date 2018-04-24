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В Кемеровской области предъявлено обвинение «заводчице» породистых собак
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В Кемеровской области предъявлено обвинение «заводчице» породистых собак 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следователем отдела полиции «Куйбышевский» управления МВД России по г. Новокузнецку окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летней жительницы Новосибирска. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В сентябре прошлого года в полицию обратилась жительница Новокузнецка, которая сообщила, что неизвестная под предлогом продажи щенка шпица похитила у нее более 20 000 рублей. В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по г. Новокузнецку установили, что деньги потерпевшая перечислила на счет, открытый в Новосибирске. В результате дальнейшей совместной работы полицейские двух регионов установили личность аферистки. Ею оказалась 41-летняя жительница столицы Сибири. Она стала фигуранткой уголовного дела.
Следствием установлено, что в период с августа по сентябрь 2017 года злоумышленница под разными вымышленными именами размещала на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже породистых щенков, которых она якобы разводит. Желающие могли приобрести животное при условии внесения предоплаты. Однако, как только покупатели перечисляли на указный счет деньги, продавец прекращала отвечать на их телефонные звонки и удаляла свои объявления с интернет-ресурсов. Среди потерпевших оказались представительница Камчатки и 7 жителей Кемеровской области. В общей сложности «заводчица» собак похитила у них около 90 000 рублей.
В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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