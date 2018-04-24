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Костромичам выдают по 2 миллиона в месяц за рождение первенца
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Костромичам выдают по 2 миллиона в месяц за рождение первенца 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Шарье осудили мужчину, который жестоко расправился с любимой, узнал KOSTROMA.TODAY. Мужчина отомстил любовнице за то, что она не хотела больше с ним жить.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, у шарьинки долгое время был роман с женатым мужчиной. Он воспитывал двоих детей и ради любовницы не хотел уходить из семьи. Женщина же мечтала связать себя с любимым узами брака.
Когда она поняла, что ничего получится, посоветовалась со своим взрослым сыном. Она пожаловалась, что любимый не хочет жениться, и она намерена от него уйти. Сын желание матери поддержал.
Когда мужчина в очередной раз пришел к любовнице, она его отвергла. 41-летний шарьинец не ожидал такого поворота и пришел в ярость. Он набросился на женщину с кулаками и бил ее до тех пор, пока она не перестала дышать.
После этого, чтобы замести следы, он решил поджечь дом. Мужчина развел в доме костер из бумаг и книг, после чего скрылся.
Против шарьинца возбудили уголовное дело. Но он до конца не признавал вину.
В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить почти 1,3 миллиона рублей сыну убитой женщины за моральный и материальный ущерб.
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