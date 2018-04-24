Сотрудники полиции выявили наркопритон, организованный жителем Коми в собственной квартире

Сотрудники ОМВД России по городу Усинску выявили наркопритон, организованный местным жителем в собственной квартире. При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружены наркотические средства дезоморфин и 6-дезоксекодеин, изготовленные хозяином жилища.

Установлено, что подозреваемый 1987 года рождения, являющийся потребителем наркотиков, с осени прошлого года периодически предоставлял свою квартиру наркозависимым знакомым для изготовления и потребления наркотических средств.

По фактам незаконного изготовления и хранения наркотических средств, а также по факту организации наркопритона в отношении жителя Усинска возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания.