В пермском аэропорту один пассажир украл телефон у другого 

Пермяк украл дорогой мобильный телефон, оставленный в зоне досмотра.
В ЛО МВД России по Пермскому краю на транспорте рассказали, что в аэропорту «Большое Савино» в дежурную комнату полиции обратился пермяк, который сообщил о краже у него дорогого мобильного телефона. Мужчина пояснил, что ночью приехал в аэропорт, чтобы улететь в столицу рейсом «Пермь — Москва». В зоне досмотра он выложил из кармана на стол мобильный телефон и забыл его. Когда через несколько минут вернулся, то аппарата уже не было.
Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний пермяк. Он рассказал, что в тот день ночью приехал в аэропорт, чтобы вылететь в Москву. Во время прохождения досмотра он увидел телефон, который лежал на столе около рамки металлоискателя. Молодой человек забрал аппарат вместе со своими вещами, которые выкладывал из карманов перед досмотром. Затем прошёл в зону вылета и там отключил украденный мобильник.
Молодого человека задержали, телефон у пермяка изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело.