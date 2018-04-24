В пермском аэропорту один пассажир украл телефон у другого

Пермяк украл дорогой мобильный телефон, оставленный в зоне досмотра.

В ЛО МВД России по Пермскому краю на транспорте рассказали, что в аэропорту «Большое Савино» в дежурную комнату полиции обратился пермяк, который сообщил о краже у него дорогого мобильного телефона. Мужчина пояснил, что ночью приехал в аэропорт, чтобы улететь в столицу рейсом « Пермь Москва ». В зоне досмотра он выложил из кармана на стол мобильный телефон и забыл его. Когда через несколько минут вернулся, то аппарата уже не было.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний пермяк. Он рассказал, что в тот день ночью приехал в аэропорт, чтобы вылететь в Москву. Во время прохождения досмотра он увидел телефон, который лежал на столе около рамки металлоискателя. Молодой человек забрал аппарат вместе со своими вещами, которые выкладывал из карманов перед досмотром. Затем прошёл в зону вылета и там отключил украденный мобильник.

Молодого человека задержали, телефон у пермяка изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело.