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Ленивый риелтор похитил сам себя и получил тюремный срок
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Ленивый риелтор похитил сам себя и получил тюремный срок 

dom.lenta.ru 1 час назад
Районный суд Астаны признал виновным риелтора, инсценировавшего собственное похищение, чтобы избежать увольнения. Об этом сообщается на сайте суда столицы Казахстана.
Работавший в одной из риелторских компаний Астаны мужчина не выходил на работу в течение пяти дней, после чего обратился в полицию с заявлением о том, что его похитили и ограбили неизвестные ему люди на автомобиле. Риелтор пожаловался на кражу денег и сотового телефона, по его заявлению было возбуждено уголовное дело о похищении человека.
В ходе проверки полиция установила, что ни заявителя, ни его имущество не похищали. Риелтора признали виновным по статье «Заведомо ложный донос», мужчина получил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.
В феврале 2018 года в Москве задержали мужчину, который позвонил в полицию и заявил о минировании дома районе Ново-Переделкино, где он проживает, чтобы проверить реакцию экстренных служб. Максимальный срок возможного наказания за ложные сообщения о терроризме в России составляет 10 лет.
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