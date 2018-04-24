Ленивый риелтор похитил сам себя и получил тюремный срок

Районный суд Астаны признал виновным риелтора, инсценировавшего собственное похищение, чтобы избежать увольнения. Об этом сообщается на сайте суда столицы Казахстана.

Работавший в одной из риелторских компаний Астаны мужчина не выходил на работу в течение пяти дней, после чего обратился в полицию с заявлением о том, что его похитили и ограбили неизвестные ему люди на автомобиле. Риелтор пожаловался на кражу денег и сотового телефона, по его заявлению было возбуждено уголовное дело о похищении человека.

В ходе проверки полиция установила, что ни заявителя, ни его имущество не похищали. Риелтора признали виновным по статье «Заведомо ложный донос», мужчина получил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.