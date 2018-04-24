Ещё
Труп мужчины нашли в доме в Ананьино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Труп мужчины нашли в доме в Ананьино 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Семейная драма стоила мужчине жизни, еще один человек пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сообщается, что трагедия произошла 20 апреля. 48-летний мужчина ругался с матерью, размахивая ножом. В это время в гости к маме пришел младший сын с другом. Они попросили агрессора успокоиться и отдать оружие. Однако вместо этого ранее судимый вологжанин ударил товарища младшего брата ножом в бок. Тот выбежал на улицу, вызвал скорую и получил своевременную помощь.
Между тем братья продолжили ссору. В результате младший из сыновей смог отнять нож и у старшего и ударил им его в грудь. Агрессор покинул квартиру и ушел к своей подруге, где вскоре скончался.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Вологда.рф: последние новости
Грязовчанин незаконно вырубил леса на 143 миллиона рублей Череповчанка избила посетительницу в кафе, а потом набросилась на полицейского Больше 9 миллионов задолжал руководитель вологодского предприятия своим сотрудникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»151
В московском метро произошло ЧП6
Газпром готов построить «Северный поток-3»314
Названа зарплата столичных учителей218
Тест: Что вы знаете о Советском Союзе?
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение