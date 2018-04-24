Труп мужчины нашли в доме в Ананьино

Семейная драма стоила мужчине жизни, еще один человек пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сообщается, что трагедия произошла 20 апреля. 48-летний мужчина ругался с матерью, размахивая ножом. В это время в гости к маме пришел младший сын с другом. Они попросили агрессора успокоиться и отдать оружие. Однако вместо этого ранее судимый вологжанин ударил товарища младшего брата ножом в бок. Тот выбежал на улицу, вызвал скорую и получил своевременную помощь.

Между тем братья продолжили ссору. В результате младший из сыновей смог отнять нож и у старшего и ударил им его в грудь. Агрессор покинул квартиру и ушел к своей подруге, где вскоре скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.