СК проводит проверку поcле самовольного ухода суворовца из училища в Твери 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после самовольного ухода 13-летнего учащегося Тверского суворовского училища. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
"В следственные органы поступило сообщение о самовольном уходе 13-летнего учащегося из Тверского суворовского училища, местонахождение которого не установлено. В настоящее время следователями СК РФ проводятся следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего, а также установление полной картины происшествия", — уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, в поисках суворовца задействованы следователи, личный состав управления МВД России по Тверской области, тверская волонтерская организация «Сова».