СК проводит проверку поcле самовольного ухода суворовца из училища в Твери 

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Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве

Оповещение, вентиляция и водопровод - самые частые нарушения пожарной безопасности в ЦФО

Экс-сенатор Алиханов отсудил в ЕСПЧ €3,1 тыс. по жалобе на арест