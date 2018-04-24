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Более 1,6 тысячи дел возбудили в РФ в 2017 году за нарушения в сфере миграции
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Более 1,6 тысячи дел возбудили в РФ в 2017 году за нарушения в сфере миграции 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Более 30,5 тысячи нарушений в сфере миграции выявила Генпрокуратура в 2017 году. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1 668 уголовных дел, сообщает RT.
Вынесено более 5 тысяч представлений с целью их устранений. Прокуратура опротестовала 2,4 тысячи незаконных правовых актов и предъявила в суды 2,4 тысячи заявлений.
5,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 4 тысячи — к административной ответственности.
17 апреля в Очаково-Матвеевском выявили случай незаконной регистрации мигрантов в квартире. 37-летний местный житель за денежное вознаграждение прописал 21 приезжего из ближнего зарубежья.
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