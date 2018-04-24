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Убившего зятя в свой день рождения мужчину осудят в Богородском районе
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Убившего зятя в свой день рождения мужчину осудят в Богородском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, преступление было совершено 11 февраля текущего года в квартире жилого дома, расположенного в поселке Новинки. 54-летний мужчина отмечал свой день рождения. Находившийся в той же квартире нетрезвый 22-летний зять именинника стал конфликтовать со своей женой. Вступившись за свою дочь, обвиняемый нанес молодому человеку ножевое ранение в грудь. Потерпевший скончался в больнице на следующий день.
Было возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что мужчина зарезал свою супругу в Богородском районе Нижегородской области.
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