Убившего зятя в свой день рождения мужчину осудят в Богородском районе

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, преступление было совершено 11 февраля текущего года в квартире жилого дома, расположенного в поселке Новинки. 54-летний мужчина отмечал свой день рождения. Находившийся в той же квартире нетрезвый 22-летний зять именинника стал конфликтовать со своей женой. Вступившись за свою дочь, обвиняемый нанес молодому человеку ножевое ранение в грудь. Потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Было возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.