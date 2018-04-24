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Калининградец сменил имя, чтобы не платить крупный штраф в Польше
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Калининградец сменил имя, чтобы не платить крупный штраф в Польше 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Калининградской области попытался обмануть польских пограничников и выехать из страны, не заплатив крупный штраф. Но его обман был раскрыт, мужчина проведет в тюрьме 130 суток, сообщает пресс-служба Варминьско-Мазурского отдела Пограничной сужбы.
30-летний нарушитель должен был оплатить штраф в 18,6 тысяч злотых (более 300 тысяч рублей) за контрабанду сигарет. Так он этого не сделал, районный суд в Бартошицах объявил его в розыск.
Задержали его 20 апреля, когда он прибыл на дорожный пограничный переход в Голдапе. Выяснилось, что мужчина, чтобы избежать уголовной ответственности, изменил свое имя. Ближайшие 130 дней он проведет в СИЗО.
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