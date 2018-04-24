Калининградец сменил имя, чтобы не платить крупный штраф в Польше

Житель Калининградской области попытался обмануть польских пограничников и выехать из страны, не заплатив крупный штраф. Но его обман был раскрыт, мужчина проведет в тюрьме 130 суток, сообщает пресс-служба Варминьско-Мазурского отдела Пограничной сужбы.

30-летний нарушитель должен был оплатить штраф в 18,6 тысяч злотых (более 300 тысяч рублей) за контрабанду сигарет. Так он этого не сделал, районный суд в Бартошицах объявил его в розыск.