Экс‐пристав Сочи требовал от бизнесмена взятку в 700 тысяч рублей 

Бывший судебный пристав Сочи обвиняется в получении взятки в размере 700 тысяч рублей. Такую сумму он требовал от бизнесмена‐должника. Об этом сообщили в СК России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, госслужащий должен был взыскать с задолжавшей фирмы более двух миллионов рублей. В счет долга были арестованы расчетный счет и три корпоративные машины. После этого за «отмену мер принудительного исполнения» пристав потребовал от предпринимателя 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный исполнитель пообещал принять аналогичные меры в том случае, если ситуация повторится.
Мужчина согласился на сделку, но предварительно сообщил о случившемся в краевое отделение СК России. Преступника арестовали в момент передачи денег. В апреле уголовное дело в отношении
экс-пристава
направили в суд.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий срок за взятки, пожаловался на то, что не может нотариально заверить некоторые документы. Кроме того, Белых также заявил, что страдает от отсутствия телевизора в новой камере, куда его перевели после возвращения из больницы.