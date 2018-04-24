Экс‐пристав Сочи требовал от бизнесмена взятку в 700 тысяч рублей

Бывший судебный пристав Сочи обвиняется в получении взятки в размере 700 тысяч рублей. Такую сумму он требовал от бизнесмена‐должника. Об этом сообщили в СК России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, госслужащий должен был взыскать с задолжавшей фирмы более двух миллионов рублей. В счет долга были арестованы расчетный счет и три корпоративные машины. После этого за «отмену мер принудительного исполнения» пристав потребовал от предпринимателя 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный исполнитель пообещал принять аналогичные меры в том случае, если ситуация повторится.

Мужчина согласился на сделку, но предварительно сообщил о случившемся в краевое отделение СК России . Преступника арестовали в момент передачи денег. В апреле уголовное дело в отношении

экс-пристава

направили в суд.