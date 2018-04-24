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Следственными органами МВД России в Архангельской области окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат
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Следственными органами МВД России в Архангельской области окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи жителей региона, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат, совершенном в составе организованной группы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники создали на территории города Северодвинска две коммерческие фирмы, которые использовались для фиктивного трудоустройства пожилых граждан. За денежное вознаграждение они изготавливали подложные документы, дающие право на перерасчет пенсии в связи с работой в условиях района Крайнего Севера.
"Всего таким образом было фиктивно трудоустроено более 250 пенсионеров, проживающих на территории Архангельской области. Участники группы получили незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше двух миллионов семисот тысяч рублей", — добавила Ирина Волк.
Ущерб, причиненный государству в виде выплаченных по незаконным основаниям пенсий, превысил 1,6 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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