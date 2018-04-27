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В Оренбурге ко Дню Победы на многоэтажке нарисуют портрет Родимцева
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В Оренбурге ко Дню Победы на многоэтажке нарисуют портрет Родимцева 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге ко Дню Победы в рамках акции «Помним. Гордимся. Чтим» появится новый арт-объект. Мурал увековечит память знаменитого оренбуржца генерал-полковника Александра Родимцева, сообщает городская администрация.
Портрет дважды Героя Советского Союза на стене девятиэтажного дома 5/2 на улице Брестской создаст новосибирская художница Марина Ягода, которая в прошлом году украсила двумя муралами « Познание» фасад лицея № 5.
Подготовительные работы уже ведутся, наносить изображение художница начнет 29 апреля. Увидеть огромный портрет земляка оренбуржцам удастся уже 9 мая, если не помешает погода.
«Я очень рада принять участие в таком масштабном и знаковом для Оренбурга проекте. Александр Родимцев — известный человек, о его подвиге знают и помнят, и эта работа обязательно найдет отклик в сердцах горожан и гостей города. Это будет яркий художественный объект», — признается Марина Ягода.
Справка
Александр Родимцев — советский военачальник, генерал-полковник, дважды Героя Советского Союза. Родился в селе Шарлык в 1905 году. Командовал 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая отличилась в Сталинградской битве.
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