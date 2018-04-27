В Оренбурге ко Дню Победы на многоэтажке нарисуют портрет Родимцева

Оренбурге ко Дню Победы в рамках акции «Помним. Гордимся. Чтим» появится новый арт-объект. Мурал увековечит память знаменитого оренбуржца генерал-полковника Александра Родимцева , сообщает городская администрация.

Портрет дважды Героя Советского Союза на стене девятиэтажного дома 5/2 на улице Брестской создаст новосибирская художница Марина Ягода, которая в прошлом году украсила двумя муралами « Познание» фасад лицея № 5.

Подготовительные работы уже ведутся, наносить изображение художница начнет 29 апреля. Увидеть огромный портрет земляка оренбуржцам удастся уже 9 мая, если не помешает погода.

«Я очень рада принять участие в таком масштабном и знаковом для Оренбурга проекте. Александр Родимцев — известный человек, о его подвиге знают и помнят, и эта работа обязательно найдет отклик в сердцах горожан и гостей города. Это будет яркий художественный объект», — признается Марина Ягода.

Справка

Александр Родимцев — советский военачальник, генерал-полковник, дважды Героя Советского Союза. Родился в селе Шарлык в 1905 году. Командовал 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая отличилась в Сталинградской битве.