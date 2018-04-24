Жительница Куньинского района обвиняется в краже

Следователи отделения полиции по Куньинскому району закончили расследование и после утверждения прокурором района передали в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено следствием, 6 марта 2018 года около 15 часов 53-летняя безработная жительница деревни Усмынь Куньинского района обратила внимание, что ее 76-летний сосед отправился в магазин. Понимая, что пенсионер будет какое-то время отсутствовать, обвиняемая решила воспользоваться этим и совершить кражу из его дома. Гражданка знала, где сосед хранит ключ от входной двери. Она открыла ее и проникла внутрь.

Из сундука хозяина злоумышленница похитила деньги и скрылась. Часть их она потратила на приобретение продуктов и спиртного, а остальные спрятала по месту своего жительства. Благодаря профессиональным действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, подозреваемая в краже была установлена.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. Похищенное изъято. С обвиняемой проведена проверка показаний на месте происшествия. Теперь свой вердикт вынесет суд.