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Мужчину осудили за интимную связь с падчерицей в ЯНАО
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Мужчину осудили за интимную связь с падчерицей в ЯНАО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГТРК "Ямал"
Несовершеннолетняя стала жертвой отчима, который развратил девочку в ЯНАО. Мужчину приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Педофил на протяжении 2016 года занимался сексом с падчерицей по обоюдному согласию. Жителя Надыма осудили на пять лет и десять месяцев колонии общего режима по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста».
Сотрудники полиции задержали 30‐летнего жителя Армении, который с декабря 2012 года по март 2018 года развращал несовершеннолетнюю племянницу в Санкт‐Петербурге.
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