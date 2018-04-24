В Хорошево-Мневниках полицейские задержали подозреваемого в краже

Сотрудники правоохранительных органов из Хорошево-Мневников раскрыли кражу, совершенную в лечебном учреждении. Пенсионера обокрали, когда тот находился на лечении. Об этом сообщил источник в УВЛ СЗАО.

— Установлено, что неизвестный похитил из прикроватной тумбочки одного из пациентов больницы его портмоне. Пенсионер находился в этот момент на процедурах, — уточнил источник.

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД Хорошево-Мневники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний приезжий из региона, пациент из той же палаты.

Молодой человек сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. (ск)