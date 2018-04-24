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Молодой человек отомстил прохожему за издевательства над собакой
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Молодой человек отомстил прохожему за издевательства над собакой 

360tv.ru 2 часа назад
21‐летний житель Краснодара избил прохожего и забрал у него 3,5 тысячи рублей. Выяснилось, что так нападавший решил наказать мужчину за то, что тот кидал камни в собаку. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Как рассказал пострадавший в полиции, возле магазина он поссорился со случайным прохожим, а после этого они подрались. Обидчик ударил потерпевшего по лицу, забрал деньги и скрылся. Когда его поймали, нарушитель признался, что хотел отомстить за издевательства над собакой.
Проводится проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.
Две вооруженные женщины подрались в центре Махачкалы. Одна с была с ножом, а вторая ‐ с пистолетом.
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