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Кражу алюминия с рекламных щитов раскрыли правоохранители в Ростовской области
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Кражу алюминия с рекламных щитов раскрыли правоохранители в Ростовской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Отдел МВД России по Аксайскому району обратился собственник рекламных щитов. Мужчина рассказал стражам правопорядка, что утром монтажники приехали сменить изображение на конструкции и увидели, что все 116 алюминиевых призм пропали. Стоят эти элементы рекламного щита почти 130 тысяч рублей.
Еще один аналогичный случай произошел с другим собственником. Он также обнаружил, что с его билборда пропали 60 призм из алюминия стоимостью 60 тысяч рублей.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали двоих подозреваемых в кражах. Мужчины в возрасте 33 и 37 лет подрабатывали таксистами, один из них ранее привлекался за хранение наркотиков к уголовной ответственности. Оперативники выяснили, что рано утром подозреваемые приехали к щиту, по столбу поднялись к конструкции и сняли призмы, погрузили все в машину и сдали алюминий в пункт приема металлолома.
Во втором случае один из подозреваемых действовал самостоятельно.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области
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