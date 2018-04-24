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Жителя Оренбурга задержали при попытке утопить гранаты и оружие
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Жителя Оренбурга задержали при попытке утопить гранаты и оружие 

360tv.ru 1 час назад
Полицейские Орска и сотрудники Росгвардии по Оренбургской области конфисковали у мужчины оружие, которое находилось в автомобиле «Форд Фокус». Во время обыска были обнаружены два обреза ствола, пистолет, оружейный приклад, учебные граната и запалы. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД России по региону.
Местный житель объяснил, что он нашел боеприпасы и собирался их утопить в реке Урал. Для обследования оружия на место происшествия были вызваны сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по области. Все предметы были отправлены на исследование. В результате оказалось, что боеприпасы являются действующими.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная перевозка оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.
Сотрудники полиции напоминают, что за лицо, добровольно сдавшее оружие, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности
— начальник ОИиОС УМВД России по Оренбургской области Алексей Овсянников.
30-летний россиянин был задержан полицией Осло. Норвежские стражи порядки заподозрили молодого человека в незаконном хранении взрывчатки после того, как им поступило сообщение о ранении жильца многоквартирного дома. Теперь гражданин РФ предстанет перед судом.
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