Экс-сенатор Алиханов отсудил в ЕСПЧ €3,1 тыс. по жалобе на арест

"Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу на необоснованный арест и взыскал в пользу Девлетхана Медетхановича €3,1 тыс. ЕСПЧ признал, что суды в Карелии без каких-либо оснований избрали и продлевали ему арест. Имеет место нарушение Европейской Конвенции по правам человека", — сказал Шогин.

В июле 2017 года защитник сказал, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на необоснованный арест экс-сенатора. Изначально суд арестовал Алиханова в феврале 2015 года по обвинению крупном мошенничестве и незаконном пересечении границы. Позже срок содержания под стражей многократно продлевался и составил в общей сложности три года.

В ноябре 2017 года Петрозаводский городской суд признал Алиханова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Кроме того, суд взыскал с политика ущерб в 8,4 млн рублей. По ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ» уголовное преследование суд прекратил в связи с отсутствием в действиях Алиханова состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. В январе 2018 года Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

По версии следствия, Алиханов путем обмана руководства карельского отделения Сбербанка России и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 объектов недвижимости, находившихся в аренде у банка, приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене. Он также похитил средства администрации Петрозаводска в размере более 26 млн рублей, ранее перечисленные карельским отделением Сбербанка в счет уплаты арендных платежей. Кроме того, по версии следователей, Алиханов десять раз незаконно пересек российско-финляндскую границу по диппаспорту в то время, когда уже не являлся сенатором.