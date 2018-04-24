Полицейский в Ставрополе не принял взятку и «сдал» хулигана

Правоохранители хотели привлечь 32-летнего мужчину к административной ответственности за мелкое хулиганство. Чтобы избежать наказания, молодой человек, по данным следствия, вечером 16 марта передал командиру отдельной роты патрульно-постовой службы взятку в сумме 15 тыс. рублей.

Однако полицейский деньги не взял, и проситель стал фигурантом дела о даче взятки, а банкноты -вещественным доказательством. Расследование продолжается.