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Полицейский в Ставрополе не принял взятку и «сдал» хулигана
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Полицейский в Ставрополе не принял взятку и «сдал» хулигана 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Командир отдельной роты ППС в Ставрополе отказался от взятки в 15 тыс. рублей, и против взяткодателя возбудили уголовное дело, сообщили STAV.AIF.RU в краевом Следственном управлении СК РФ.
Правоохранители хотели привлечь 32-летнего мужчину к административной ответственности за мелкое хулиганство. Чтобы избежать наказания, молодой человек, по данным следствия, вечером 16 марта передал командиру отдельной роты патрульно-постовой службы взятку в сумме 15 тыс. рублей.
Однако полицейский деньги не взял, и проситель стал фигурантом дела о даче взятки, а банкноты -вещественным доказательством. Расследование продолжается.
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