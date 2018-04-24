Труп изрезанного мигранта нашли в доме в Истре

«В городском округе Истра, деревня Ленино, в доме на улице Совхозной с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп гражданина Средней Азии временно проживавшего по вышеуказанному адресу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан знакомый жертвы. Преступление было совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков.

Как уточнил сотрудник пресс-службы, по данному факту было возбуждено уголовное дело.