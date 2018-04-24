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Труп изрезанного мигранта нашли в доме в Истре
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Труп изрезанного мигранта нашли в доме в Истре 

РИАМО 2 часа назад
Полицейские задержали в подмосковном городском округе Истра мужчину, который подозревается в убийстве иностранного гражданина в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В городском округе Истра, деревня Ленино, в доме на улице Совхозной с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп гражданина Средней Азии временно проживавшего по вышеуказанному адресу», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан знакомый жертвы. Преступление было совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков.
Как уточнил сотрудник пресс-службы, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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