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Полицейский представился чужим именем и сообщил коллегам о совершенном на него нападении
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Полицейский представился чужим именем и сообщил коллегам о совершенном на него нападении 

360tv.ru 2 часа назад
Ночью 22 апреля в полицейский участок позвонил мужчина и рассказал, что на него напали неизвестные. Потерпевший представился полицейским. Однако доставленные в отделение мужчины описали произошедшее с точностью наоборот. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.
30-летний и 37-летний приятели рассказали, что находились в столичном кафе, когда между ними и неизвестным разгорелся словесный конфликт, который позже перерос в драку. Во время ссоры мужчина достал удостоверение сотрудника полиции и угрожал двум друзьям.
Позже он сам пришел в отделение полиции, представившись Владимиром Лобановым и подтвердил, что он — работник правоохранительных органов. Однако «корочку» показать отказался и вел себя агрессивно. Его отправили на алкогольное освидетельствование, которое мужчина отказался проходить.
Стражи порядка выясняли, что дебошир назвал выдуманное имя. Но он действительно служит в полиции. 37-летний молодой человек является подполковником юстиции.
Позже стало известно, что лже-Лобанов обратился в травмпункт. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и ссадины. С жалобами на самочувствие обратились еще два человека, которые находились ночью 22 апреля в том же самом столичном кафе. В их числе оказался и 12-летний сын одного из доставленных отделение приятелей. У мальчика медики обнаружили кровоподтеки на спине.
В Сети появилось видео из Краснодара, на котором семейная пара (работники полиции) устроили пьяный дебош в магазине. Мужчину и женщину возмутило, что в ночное время суток им отказались продавать спиртное.
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