За убийство амурского тигра двое приморцев предстали перед судом

Мужчины попались на незаконной охоте.

[See image gallery at prim.news]

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю задержали двоих мужчин, которые в августе 2015 года участвовали в незаконной охоте на животных, занесенных в Красную книгу. Застрелив тигра, один из злоумышленников пытался продать его шкуру, однако был задержан сотрудниками полиции. Ущерб, причиненный государству, превысил 1,8 млн рублей.

«Суд признал подсудимых виновными. Одному из них назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, другому — 10 месяцев исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства», — отметила Ирина Волк.

Также суд постановил взыскать с осужденных в совокупности 1,8 млн рублей в счет возмещения причиненного экологического ущерба государству, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.