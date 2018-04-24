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В Москве задержаны девять подозреваемых в продаже наркотиков в 10 регионах РФ
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В Москве задержаны девять подозреваемых в продаже наркотиков в 10 регионах РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве девятерых подозреваемых в сбыте наркотиков в 10 регионах страны. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, наибольшее количество наркотиков — более 4 кг героина — обнаружено и изъято в поселении Внуковское в Новой Москве.
"Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве задержали девятерых приезжих из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотических средств. Установлено, что злоумышленники знали друг друга, перемещались на автомашинах и распространяли запрещенные средства через тайники в Московской, Тверской, Владимирской, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, Воронежской областях и Ставропольском крае", — сообщила Волк.
По ее словам, подозреваемые были задержаны поэтапно. Среди них — женщина-координатор с сообщником, перевозившие героин к местам закладок.
В Москве и Твери возбуждены уголовные дела о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, незаконный сбыт и пересылку наркотиков и незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Все подозреваемые арестованы.
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