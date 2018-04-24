Ещё
В Ростовской области следователь МВД покончил жизнь самоубийством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области следователь МВД покончил жизнь самоубийством 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Семикаракорске Ростовской области в понедельник, 23 апреля, 27-летний следователь полиции найден в своём кабинете мёртвым.
По предварительным данным, полицейский застрелился из табельного оружия — пистолета Макарова в своём кабинете. Основная версия причины самоубийства — личная, не связанная со служебной деятельностью.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причины суицида», — сообщили порталу 1Rnd.ru в пресс-центре донского главка МВД России. Пока никто из правоохранителей не сообщает, была ли на месте предсмертная записка.
Следователям предстоит выяснить все причины трагедии, что происходило в семье коллеги, были ли конфликты на службе, опросить друзей и знакомых.
Парламентская газета: последние новости
Прокуратура Кемерова несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» На зам. главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге завели дело о фиктивных услугах СК изъял документы из органов профилактики правонарушений детей после инцидента в Стерлитамаке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»152
В московском метро произошло ЧП6
Газпром готов построить «Северный поток-3»313
Названа зарплата столичных учителей218
Тест: Что вы знаете о Советском Союзе?
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение