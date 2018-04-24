В Ростовской области следователь МВД покончил жизнь самоубийством 

В Семикаракорске Ростовской области в понедельник, 23 апреля, 27-летний следователь полиции найден в своём кабинете мёртвым.
По предварительным данным, полицейский застрелился из табельного оружия — пистолета Макарова в своём кабинете. Основная версия причины самоубийства — личная, не связанная со служебной деятельностью.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причины суицида», — сообщили порталу 1Rnd.ru в пресс-центре донского главка МВД России. Пока никто из правоохранителей не сообщает, была ли на месте предсмертная записка.
Следователям предстоит выяснить все причины трагедии, что происходило в семье коллеги, были ли конфликты на службе, опросить друзей и знакомых.