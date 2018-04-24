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В Новом Уренгое задержан грабитель аптеки, угрожавший продавцу ножом
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В Новом Уренгое задержан грабитель аптеки, угрожавший продавцу ножом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, совершившего разбойное нападение на аптеку. Угрожая продавцу ножом, он похитил лекарственные препараты на сумму около 30 тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению данного хищения мужчины 1992 года рождения, неработающего, ранее не судимого», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Ограбление произошло 19 апреля, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»).
Фото Евгения Поторочина
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