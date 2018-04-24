В Новом Уренгое задержан грабитель аптеки, угрожавший продавцу ножом

Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, совершившего разбойное нападение на аптеку. Угрожая продавцу ножом, он похитил лекарственные препараты на сумму около 30 тысяч рублей.

Ограбление произошло 19 апреля, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»).