В Новом Уренгое задержан грабитель аптеки, угрожавший продавцу ножом 

Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, совершившего разбойное нападение на аптеку. Угрожая продавцу ножом, он похитил лекарственные препараты на сумму около 30 тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению данного хищения мужчины 1992 года рождения, неработающего, ранее не судимого», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Ограбление произошло 19 апреля, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»).
Фото Евгения Поторочина