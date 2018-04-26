Ещё
Житель Павловского Посада задержан за «минирование» двух многоквартирных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Павловского Посада задержан за «минирование» двух многоквартирных домов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полицейские в Павловском Посаде задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя по подозрению в ложном сообщении о бомбах в жилых домах, сообщила Агентству городских новостей «Москва» глава пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы «112» и сообщил о том, что многоквартирный дом на ул. Южная заминирован. Через несколько часов он сделал аналогичный звонок, назвав другой дом по вышеуказанной улице. Для отработки информации незамедлительно были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа, а также дежурные наряды МО МВД. Информация о минировании не подтвердилась», — сказала представитель подмосковного главка.
Подозреваемого установили и задержали, против мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. С фигуранта взяли подписку о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.
Агентство «Москва»: последние новости
Пассажиропоток аэропорта Внуково достиг 5 млн человек с начала года В.Мединский поддержал просьбу СК о переводе экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест СК возбудил дело после гибели москвича на охоте под Ярославлем
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль136
ЦБ отозвал лицензии у двух банков11
Глава МЧС ответил Михалкову86
В Москве горит торговый центр26
Новая схема мошенничества появилась в РФ4
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение