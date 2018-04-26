Житель Павловского Посада задержан за «минирование» двух многоквартирных домов

«Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы «112» и сообщил о том, что многоквартирный дом на ул. Южная заминирован. Через несколько часов он сделал аналогичный звонок, назвав другой дом по вышеуказанной улице. Для отработки информации незамедлительно были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа, а также дежурные наряды МО МВД. Информация о минировании не подтвердилась», — сказала представитель подмосковного главка.

Подозреваемого установили и задержали, против мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. С фигуранта взяли подписку о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.