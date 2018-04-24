Житель Мирного отправится в колонию за убийство знакомого

Вынесен приговор жителю Мирного. Он признан виновным в убийстве знакомого.

По данным следствия, преступление было совершено 21 января, сообщает ИА YakutiaMedia. Обвиняемый со своими знакомыми распивал спиртное у себя дома. Возник конфликт, переросший в драку. Мужчина обвил веревкой шею противника и задушил его.