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Житель Мирного отправится в колонию за убийство знакомого
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Житель Мирного отправится в колонию за убийство знакомого 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вынесен приговор жителю Мирного. Он признан виновным в убийстве знакомого.
По данным следствия, преступление было совершено 21 января, сообщает ИА YakutiaMedia. Обвиняемый со своими знакомыми распивал спиртное у себя дома. Возник конфликт, переросший в драку. Мужчина обвил веревкой шею противника и задушил его.
Подсудимый приговорен к семи годам колонии строгого режима.
В середине апреля был осужден виновник крушения военного самолета Ил-18 в Булунском районе Якутии. В результате происшествия один офицер погиб, еще 37 военнослужащих получили травмы. Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии-поселения. С него также взыскали 23,528 млн рублей в пользу Минобороны.
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