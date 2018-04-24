Житель Мирного отправится в колонию за убийство знакомого 

Вынесен приговор жителю Мирного. Он признан виновным в убийстве знакомого.
По данным следствия, преступление было совершено 21 января, сообщает ИА YakutiaMedia. Обвиняемый со своими знакомыми распивал спиртное у себя дома. Возник конфликт, переросший в драку. Мужчина обвил веревкой шею противника и задушил его.
Подсудимый приговорен к семи годам колонии строгого режима.
В середине апреля был осужден виновник крушения военного самолета Ил-18 в Булунском районе Якутии. В результате происшествия один офицер погиб, еще 37 военнослужащих получили травмы. Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии-поселения. С него также взыскали 23,528 млн рублей в пользу Минобороны.