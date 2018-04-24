Самарская таможня возбудила уголовное дело о валютных махинациях на 189 млн рублей

Правонарушение, предусмотренное п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, касается перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведений о назначении перевода в особо крупном размере.

Как сообщает региональная таможня, директор одной из самарских фирм по просьбе неустановленного лица назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства в общей сумме 189,1 рублей.

Самарской таможней вынесено постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности.