Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в Крыму подозреваемых в сбыте «синтетики» 

В ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Керчи внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции привлекли двое граждан, оказавшихся жителями Севастополя. В ходе личного досмотра у мужчин изъяли более сорока свертков с порошкообразным веществом, находилившихся в рюкзаке и головном уборе.
В ходе осуществления осмотра временного места проживания подозреваемых полицейские обнаружили еще 96 свертков с порошкообразным веществом, а также весы и упаковочные материалы.
Согласно заключению экспертизы, изъятое у граждан вещество является синтетическим наркотиком, так называемой солью.
Установлено, что двое севастопольцев приобрели наркотик для дальнейшего сбыта. Прибыв в Керчь, они арендовали жилое помещение, где расфасовали запрещенное вещество по пакетикам для дальнейшего его сбыта.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемые находятся под стражей.