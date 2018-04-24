Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в Крыму подозреваемых в сбыте «синтетики»

В ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Керчи внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции привлекли двое граждан, оказавшихся жителями Севастополя . В ходе личного досмотра у мужчин изъяли более сорока свертков с порошкообразным веществом, находилившихся в рюкзаке и головном уборе.

В ходе осуществления осмотра временного места проживания подозреваемых полицейские обнаружили еще 96 свертков с порошкообразным веществом, а также весы и упаковочные материалы.

Согласно заключению экспертизы, изъятое у граждан вещество является синтетическим наркотиком, так называемой солью.

Установлено, что двое севастопольцев приобрели наркотик для дальнейшего сбыта. Прибыв в Керчь, они арендовали жилое помещение, где расфасовали запрещенное вещество по пакетикам для дальнейшего его сбыта.