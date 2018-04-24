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Подполковника полиции оштрафовали на 210 тыс. руб. за взятку
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Подполковника полиции оштрафовали на 210 тыс. руб. за взятку 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Сотрудники ФСБ еще в сентябре 2017 г. получили данные на сотрудника ОЛРР по Самаре и Волжскому району УФСВНГ России по Самарской области 49-летнего подполковника полиции Чепурнова. Его подозревали в причастности к вымогательству денег у жителей Самары за перерегистрацию гражданского оружия. Подполковник угрожал привлечением к административной ответственности.
Информация при «разработке» подтвердилась. В сентябре 2017 г. Чепурнов потребовал от самарца 25 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности за просроченные разрешения на хранение охотничьего и травматического оружия.
27 сентября Чепурнова задержали с поличным: при оперативном эксперименте он взял 16 тыс. рублей. Сотрудники регионального СУ СК РФ в отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки.
Суд приговорил экс-полицейского к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на госслужбе и штрафом в 210 тыс. рублей.
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