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Педофил с Ямала проверял юных жертв на «наличие моральных принципов»
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Педофил с Ямала проверял юных жертв на «наличие моральных принципов» 

Красный Север 47 минут назад
Фото: Красный Север
На Ямале к пяти годам колонии строгого режима приговорили 28-летнего педофила, развращавшего школьниц в интернете.
Преступление было раскрыто следователями города Владимира, именно оттуда поступило первое заявление на злоумышленника. Как сообщили в СУ СКР по Владимирской области, весной 2016 жительница Мурома обратилась к следователям и рассказала о неизвестном, который вступил в «развратную» переписку с ее 13-летней дочерью в соцсети.
— Владимирские следователи и криминалисты во взаимодействии со спецподразделениями УМВД установили, что преступление совершил 28-летний житель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, — прокомментировали в ведомстве.
В ходе расследования нашлась еще одна жертва интернет-педофила — 11-летняя девочка. Педофил не только вступал с детьми в переписку интимного содержания, но и заставлял их высылать ему свои приватные фотографии. Юную жительницу Мурома мужчина позже стал шантажировать обнаженными фото, угрожая распространить их в Сети. Тогда-то девочка и рассказала все маме.
Любопытно, что осужденный ямалец признал свою вину. Однако, по его словам, вступая в интим-переписку он проверял у девочек «наличие моральных принципов».
Суд приговорил мужчину также к принудительному лечению у врача психиатра-сексопатолога.
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