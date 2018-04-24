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Дело о сборе «дани» с самарских детсадов рассмотрит суд Советского района
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Дело о сборе «дани» с самарских детсадов рассмотрит суд Советского района 

Волга Ньюс 45 минут назад
Ранее уголовное дело направлялось в облсуд для определения подсудности.
Уголовное дело изначально возбудили в отношении двух сотрудников департамента образования. Оно было разделено на две части — в отношении каждого из фигурантов. По делу одного из них, Александра Антонова, уже подписано обвинительное заключение. В прокуратуре отмечают, что всего в деле Антонова 13 эпизодов мошенничества и получения взяток. В материалах фигурирует предполагаемая сумма «наживы» — около миллиона рублей. Кроме того, сотрудники департамента образования фиктивно трудоустроили знакомых в шесть детских садов. «Работникам» начислили более 1,4 млн руб. в качестве зарплаты. Деньги, по версии следствия, похитили чиновники.
Дело второго фигуранта, Светланы Зелениной, пока не закончено в связи с болезнью подозреваемой.
Напомним, Зеленину и Антонова обвиняют в сборе «дани» с детских садов. По версии следствия, в октябре 2016 г. подозреваемые потребовали от заведующей детсадом № 315 передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе.
При расследовании возбужденного представителями регионального СУ СК уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") вскрылись новые эпизоды.
Антонов и Зеленина занимали ранее должности консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары, после возбуждения уголовного дела оба были уволены.
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