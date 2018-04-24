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Волгоградец-наркоторговец скрывался от правосудия 13 лет
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Волгоградец-наркоторговец скрывался от правосудия 13 лет 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские задержали во Фролово 44-летнего наркоторговца из Волгограда, 13 лет скрывавшегося от наказания. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, правоохранители задержали злоумышленника еще в 2004 году. В отношении него возбудили уголовное дело и направили его в суд, однако на очередное заседание он не явился, и с 2005 года был объявлен в розыск по всей стране. Позже на основании вступившего в законную силу решения суда он был заочно приговорен к пяти годам колонии. Все это время волгоградец скрывался от правоохранителей.
Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. В скором времени его поместят в колонию строгого режима. Известно, что ранее волгоградец был судим за убийство и кражу.
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