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Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в повреждении талисманов города
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Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в повреждении талисманов города 

Управа района Крюково 50 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Дознанием ОМВД России по району Крюково возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в повреждении декоративных конструкций на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда.
Как сообщалось ранее, в ОМВД России по району Крюково г. Москвы поступило сообщение о повреждении фрагментов конструкций декоративной композиции талисманов празднования 60-летия Зеленограда, установленных на бульваре в 16-м микрорайоне.
Одним из свидетелей, присутствовавшим при противоправных действиях неизвестного, была сделана видеозапись, которая получила распространение в социальных сетях. С помощью этой записи участковыми уполномоченными полиции в течение суток была установлена личность подозреваемого — 20-летнего местного жителя.
В настоящее время в отношении подозреваемого отделением дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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