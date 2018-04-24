Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в повреждении талисманов города

Дознанием ОМВД России по району Крюково возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в повреждении декоративных конструкций на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда.

Как сообщалось ранее, в ОМВД России по району Крюково г. Москвы поступило сообщение о повреждении фрагментов конструкций декоративной композиции талисманов празднования 60-летия Зеленограда, установленных на бульваре в 16-м микрорайоне.

Одним из свидетелей, присутствовавшим при противоправных действиях неизвестного, была сделана видеозапись, которая получила распространение в социальных сетях. С помощью этой записи участковыми уполномоченными полиции в течение суток была установлена личность подозреваемого — 20-летнего местного жителя.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделением дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.