СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 25 апреля. / ТАСС /. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Дербентском районе Дагестана . Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)", — сказал представитель ведомства.

Установлено, что 24 апреля 2018 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе в районе населенных пунктов Геджух и Чинар Дербентского района правоохранители обнаружили двух неустановленных лиц с огнестрельным оружием. На предложение сложить оружие они открыли стрельбу, и были ликвидированы ответным огнем на месте. По данным Национального антитеррористического комитета, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники,.

В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов, гражданские лица не пострадали. На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также гранаты.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, установление личностей нападавших, а также по проверке их на причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений. Расследование уголовных дел продолжается", — добавили в следственном управлении.