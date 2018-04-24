Слесарь из Киришского района добегался от армии до уголовного дела

В 2012 году обвиняемый прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого был признан годным по состоянию здоровья к военной службе. После чего он скрылся

Как сообщает пресс-служба СК по Ленобласти , в течение трех лет мужчина получал повести, но в военкомат не являлся без уважительной причины.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При допросе в качестве обвиняемого молодой человек показал, что умышленно уклонялся от призыва в армию, работал слесарем и намеревался создать семью.

По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.