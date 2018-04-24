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В Тобольске арестовали омича столкнувшего собутыльника со 2-го этажа
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В Тобольске арестовали омича столкнувшего собутыльника со 2-го этажа 

Уральский меридиан 51 минуту назад
От представителя тобольской городской больницы, поступило сообщение в полицию о том, что к ним в приемное отделение поступил мужчина с телесными повреждениями.
«Мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым, а потом между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник толкнул мужчину со второго этажа на лестничный марш, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Сотрудники полиции задержали жителя Омской области 1987 года рождения. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в дежурную часть тобольской полиции. Подозреваемый свою вину полностью признал, в настоящее время он находится под арестом», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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